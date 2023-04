La Fortitudo resta a guardare: così studia le rivali per i playoff

Weekend di riposo per la Fortitudo. Con il posticipo della sfida della terza giornata del girone Blu contro l’Urania Milano a mercoledì sera, la formazione di Luca Dalmonte si gode un fine settimana di riposo, utile soprattutto per recuperare forze e condizioni fisiche.

In casa Fortitudo si nutre la speranza di riuscire a recupera in tempo utile per la sfida con i milanesi Matteo Fantinelli, Valerio Cucci e Alessandro Panni.

I tre giocatori della Effe stanno ancora svolgendo lavoro differenziato anche il loro quadro clinico sta di giorno in giorni migliorando. Ad eccezione di Saliou Niang Dalmonte dovrebbe avere a disposizione tutti i propri effettivi. Certo le condizioni fisiche dei tre infortunati, ma anche dei soliti acciaccati, non saranno al top, e i minuti che potranno giocare saranno valutati attentamente dallo staff tecnico biancoblù, ma già poter scendere in campo, anche se non al massimo della condizione con tutti gli elementi del proprio organico non può che far tirare, in parte, un sospiro di sollievo a Dalmonte e alla Fortitudo.

La sfida con l’Urania Milano di mercoledì chiude il girone di andata della Effe, anche se guardando la classifica, i biancoblù sembrano aver poco o nulla da chiedere dalle ultime quattro sfide di questa seconda fase.

Davanti Torino, Cividale, Milano e Udine sembrano irraggiungibili e conti alla mano in casa Fortitudo si deve fare la propria corsa solo su Piacenza per evitare l’ultimo posto e chiudere quinta.

Arrivando quinta o sesta la Effe incrocerebbe la strada con la sesta o la quinta del girone Giallo, probabilmente una tra Cento e Pistoia, più difficile Cremona, ma in ogni caso dovendo cercare di ribaltare il fattore campo.

Le altre gare: Cividale-Piacenza 78-74, Udine-Torino (oggi alle 18).

La classifica: Torino e Cividale 10; Milano 8; Udine 6; Piacenza e Fortitudo 2.

Filippo Mazzoni