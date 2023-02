La Fortitudo riprende i contatti con Candussi

Steven Davis giocherà la gara di domenica contro Mantova o, almeno, sarà a disposizione di coach Luca Dalmonte. L’ala della Fortitudo è sempre sull’orlo del taglio, ma esiste un problema di natura di economica e siccome la società vuole tenere sotto controllo i conti prima di procedere con la sua sostituzione deve valutare attentamente i pro e i contro.

Nel frattempo sono ripresi i contatti con Francesco Candussi, il centro friulano è in uscita da Verona, visto che gli scaligeri hanno ufficializzato il ritorno di Giovanni Pini, e su di lui pareva esserci l’interesse di Treviso. Anche in questo caso lo spazio per la trattativa è subordinato alla questione dei costi, anche perché nelle scorse settimane non si è concretizzata la partenza di Ygor Biordi e ora il club sta facendo i conti con tutte le contraddizioni che la squadra si porta dietro da quando è stata costruita. Classe 1994, alto 211 centimetri, cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia, Candussi ha vestito le maglie di Trieste in serie A2, poi una stagione a Pesaro nel massimo campionato italiano e nell’estate del 2016 è finito a Mantova. Dal 2018 veste la maglia della Scaligera Verona e ora sembra essere davanti a un bivio o accettare l’offerta di Treviso, dove andrebbe a sostituire l’infortunato Alessandro Simioni, oppure accelerare con la Effe. Il giocatore sembra essersi preso un po’ di tempo per decidere e solo nella giornata di lunedì dovrebbe prendere una decisione definitiva. A favore dell’Aquila c’è il fatto che è già stato allenato da Dalmonte a Verona e che verrebbe per giocare e non per fare della panchina, ma resta la difficoltà di andare oltre il budget previsto.

Mancano cinque giornate alla conclusione della regular season e in questo momento la Fortitudo occupa il quinto posto in classifica insieme a Cividale, con cui però ha lo scontro diretto a sfavore. Questo significa che i playoff andranno conquistati un una seconda fase in base ad una formula complicata. Ad ogni modo per facilitarsi la vita bisogna vincere domenica al PalaDozza. L’apporto del pubblico non è in discussione e questa è probabilmente la migliore delle partenze.

Massimo Selleri