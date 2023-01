La Fortitudo ritrova Aradori e punta al tris

di Giacomo Gelati

Farsi amica la pressione è il primo passo verso la linea dell’orizzonte di questa Fortitudo, che arriva alla sfida odierna sul parquet di Chiusi (palla a due alle 18 e terzo incontro ufficiale contro i senesi in questa stagione) con il vento benevolo delle ultime due vittorie consecutive.

Rientra in rosa Pietro Aradori, la cui assenza nelle ultime settimane ha, rendimento alla mano, coeso e incoraggiato il resto della squadra, anche i profili più in ombra.

"Premetto col punto esclamativo – dice coach Luca Dalmonte – che Aradori è una risorsa importantissima e che da fine novembre ha dovuto fronteggiare i problemi fisici giocando sulle sue criticità. È stato esercitato un piano B, che prevedeva una sosta forzata fino alla ripresa degli allenamenti questa settimana: il suo reintegro graduale tiene conto dell’infortunio in fase di risoluzione. Questo significa che sarà della partita in un tempo e modalità che devono tener conto di quello che è il suo pregresso a partire da novembre".

Nessun timore da parte del tecnico imolese che si possa inceppare, col reintegro del numero 4, l’ingranaggio delle ultime uscite.

"Non vedo come il suo ritorno possa andare a toccare gli ultimi 80’ di campionato, piuttosto andrà ad arricchire la squadra. La gradualità del suo rientro è frutto del suo stare bene e della sua condizione. Ci saranno le modalità corrette di utilizzo da parte nostra e da parte sua".

L’uscita dai giochi in settimana di Paolo Paci lascia un velo di amarezza nelle parole di Dalmonte, che reitera la linea degli ultimi mesi, ovvero trovare il meglio dalle risorse disponibili in squadra, ed esclude un intervento sul mercato.

"Per me è una sconfitta: quando un giocatore dichiara che, cito testualmente, non c’erano più i margini, è chiaro che non posso nascondermi e togliermi dalle responsabilità. Mi sento responsabile del fatto che questo rapporto non ha funzionato e gli faccio l’in bocca al lupo. Per il resto rimango dove sono, oggi abbiamo un roster che ci permette di avere risorse corrette e che spero possano portare a miglioramenti individuali. Da parte mia c’è il dovere di perseguire questa strada".

Vincere a Chiusi significherebbe cavalcare la striscia positiva e fare un salto in classifica ragguardevole in vista del doppio appuntamento casalingo contro le due friulane.

"È ben chiaro qual è il nostro punto di attracco finale e ci dovrà essere la capacità di tenere le mani salde sul timone, senza che emotività negative o positive spostino il punto di arrivo. Secondo me la pressione non va nascosta in un angolo, ma va gestita: se la riesci a manovrare, accettare, accoglierla e farla tua, non diventa un avversario. Chiusi propone criticità e gli avversari con cui ha perso gli ultimi possessi ci fa capire che possono creare fastidio. Ora il nostro motto dev’essere rispetto per tutti e paura di nessuno".