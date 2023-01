La Fortitudo ritrova Davis e il suo PalaDozza

FORTITUDO

92

CESTISTICA SAN SEVERO

72

KIGILI : Fantinelli 15, Thornton 8, Italiano 5, Davis 19, Barbante 15; Cucci 15, Panni 12, Niang 2, Bonfiglioli 1; Paci ne, Biordi ne. All. Dalmonte.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Raivio 26, Bogliardi 9, Fabi 3, Tortù 4, Daniel 22; Sabatino 5, Ly-Lee, Pazin, Petrusevski 3; Arnaldo ne. All. Pilot.

Arbitri: Bartoli, Marzulli, Attard.

Note: parziali 22-13, 46-30, 68-52. Tiri da due: Fortitudo 2430; San Severo 1736. Tiri da tre: 1226; 929. Tiri liberi: 815; 1115. Rimbalzi: 30; 32.

di Filippo Mazzoni

Una convincente Fortitudo concede il bis e dopo Nardò prosegue l’anno solare battendo anche San Severo. Al di là della cabala, quattro vittorie nella doppia sfida contro le formazioni pugliesi, la prestazione della formazione di Luca Dalmonte è stata convincente dimostrando soprattutto grande affidabilità sia dal reparto degli esterni che dai propri lunghi con Barbante, Cucci e Davis a battagliare con l’ex Ed Daniel. E’ stata in generale una nuova ottima prestazione collettiva di una Fortitudo che, prime battute a parte ha sempre dimostrato di avere in mano il confronto. Assente ancora Pietro Aradori a bordo campo a incitare i compagni, nella Effe si è rivisto in campo negli ultimi 2’ e con canestro anche Saliou Niang, entrato in campo insieme all’altro giovane Bonfiglioli anche lui a segno nel finale.

In avvio Dalmonte si è affidato al collaudato quintetto con Fantinelli, Thornton, Italiano, Davis, Barbante, con Panni e Cucci caldissimi dalla panchina. La Effe ci mette meno di un quarto a prende in mano la sfida, con 2 triple di Cucci che indirizzano subito il confronto. Sfida è in mano alla Fortitudo che tocca il +19 già nella seconda frazione di gioco sul 44-25, allungando ulteriormente nel terzo parziale, fino a raggiungere il +26, sul 85-59 ad inizio dell’ultimo quarto. Il resto è pura accademia per una Effe che domina e vince senza affanno.

La nota veramente positiva in casa bolognese è stata sicuramente la prestazione di Steven Davis rimasto in campo per 38’ di filata prima della standing-ovation che Dalmonte gli ha meritatamente riserva nel finale di partita.

Il lungo americano, applaudito dalla Fossa chiude la sua prova con una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi. Meno punti, ma più assist per Thornton, mentre solita prestazione globale per Fantinelli.

Le altre gare: Mantova-Nardò 95-84, Udine-Chiusi 73-70, Chieti-Ferrara 71-76, Ravenna-Cividale 50-65, Rimini-Cento 87-80, Pistoia-Forlì 74-62.

La classifica: Pistoia 26, Forlì e Cento 24, Udine 22, Cividale e Fortitudo Kigili Bologna 18, Nardò e Ferrara 16, Rimini 14, Mantova 12, San Severo e Chiusi 10, Ravenna 8, Chieti 6.