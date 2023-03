La Fortitudo ritrova sorriso e playoff

FORTITUDO

72

FORLI’

70

FLATS SERVICE : Panni 10, Thornton 7, Aradori 16, Cucci 11, Candussi 15, Barbante 8, Vasl 3, Italiano 2, Fantinelli ne, Niang ne, Natalini ne, Mingotti ne. All. Dalmonte.

UNIEURO FORLI’: Valentini 14, Sanford 13, Pollone 2, Adrian 24, Gazzotti, Radonjic 5, Penna 5, Benvenuti 7, Cinciarini ne, Zilio ne, Ndour ne, Borciu ne. All. Martino.

Arbitri: Dori, Chersicla, Grappasonno.

Note: parziali 20-12, 44-35, 57-44. Tiri da due: Fortitudo 1933; Forlì 1432. Tiri da tre: 824; 1131. Tiri liberi: 1019; 912. Rimbalzi: 41; 33.

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo batte Forlì, spezza la striscia negativa di sconfitte e conquista oltre al sesto posto al termine della stagione regolare, l’aritmetica certezza dei playoff.

Grazie a una bella prova collettiva la formazione di Luca Dalmonte supera in volata Forlì, al termine di una sfida condotta per 37’, ma che nel finale i romagnoli avevano provato a riaprire.

Con questo successo la Fortitudo chiude sesta, finisce nel girone che comprende 4-6 e affronterà le rispettive avversarie del girone Verde. Si comincia già domenica, alle 18 al PalaDozza per la sfida con Torino, a seguire la trasferta di Piacenza e a concludere questo trittico iniziale, in attesa delle sfide di ritorno, il confronto interno con Milano.

Quella su Forlì è stata una vittoria di squadra con 4 giocatori in doppia cifra, e altri 2 vicini a raggiungerla. Una vittoria che fa classifica e fa decisamente morale e che permette alla Effe di lasciarsi alle spalle un periodo nerissimo, che aveva portato a 4 sconfitte consecutive.

Dopo una settimana movimentata anche da un punto di vista societario era quello che ci voleva per riportare un po’ di serenità in un ambiente che vive troppo spesso di alti e bassi. In campo contro Forlì la Fortitudo ha mostrato grande personalità, toccando anche il +17 sul 55-38 a fine terzo quarto, ma subendo la reazione di Forlì che guidata da Adrian ci ha provato fino alla fine, in un clima da playoff con oltre 4.500 spettatori e qualche momento di tensione all’arrivo dei tifosi ospiti. Vola qualche petardo. Uno raggiunge le forze dell’ordine, fortunatamente senza conseguenze.

Le altre gare: Udine-Nardò 104-83, Rimini-Pistoia 74-77, San Severo-Ravenna 87-72, Chieti-Cento 72-83, Chiusi-Cividale 76-62. Ha riposato: Mantova.

La classifica: Forlì 40, Cento e Pistoia 36, Udine 28, Cividale e Fortitudo Flats Service Bologna 24, Rimini 22, Nardò e Chiusi 20, Mantova 18, San Severo 16, Ravenna e Chieti 14.