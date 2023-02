La Fortitudo si ferma a un tiro dalla vittoria

58

FORTITUDO BOLOGNA

57

CAFFE’ MOKAMBO : Bartoli 2, Roderick 10, Jackson 13, Serpilli 12, Thioune; Mastellari 8, Reale, Ancellotti 13, Spizzichini; Febbo ne, Pichierri ne, Gjorgjevikj ne. All. Rajolã.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 11, Thornton 9, Aradori 15, Davis, Barbante 2; Panni 4, Cucci 7, Italiano 9; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Boscolo N., Pecorella, Bartolini.

Note: parziali 25-17, 38-30, 47-41. Tiri da due: Chieti 1535; Fortitudo 1630. Tiri da tre: 830; 727. Tiri liberi: 46; 46. Rimbalzi: 41; 34.

La Fortitudo manca il tris e cade a Chieti. Dopo due passi avanti, le vittorie con Udine e Rimini, la formazione di Luca Dalmonte fa un passo indietro cadendo in casa degli abruzzesi fanalino di coda del girone Rosso di serie A2. In difficoltà a rimbalzo, con i padroni di casa che vincono la battaglia sottocanestro 41-34, con troppe palle perse (ben 13) e in difficoltà in attacco, Matteo Fantinelli e compagni sono andati vicino nell’impresa di violare il PalaTricalle fallendo, a fil di sirena, il canestro della vittoria con Italiano.

Troppo a sprazzi il gioco della Effe per regalare ai circa 300 tifosi biancoblù giunti a Chieti la terza vittoria consecutiva. Costretti a rincorre in pratica per tutto l’incontro (avanti solo in apertura d’incontro 4-5), i bolognesi sono riusciti a ribaltare la situazione portandosi avanti 47-50 al 34’. Gli ultimi 5’ sono stati un’altalena di emozioni: Chieti, completamente bloccata in attacco fino a quel momento, ha ripreso a segnare riportandosi avanti 58-53 al 39’. Nell’ultimo minuto la Effe è però tornata a -1, con Aradori che fa 1 su 2 dalle lunetta e Italiano che segna dalla lunga distanza. Nel finale Jackson sbaglia, ma a fil di sirena la preghiera di Italiano si ferma sul ferro. La Fortitudo torna così da Chieti con un ko, ma soprattutto con qualche certezza in meno anche se coach Dalmonte che sembrava aver trovato il giusto equilibrio tra tutti i propri effettivi, si sofferma sull’atteggiamento corretto dei suoi. "I giocatori non hanno risparmiato niente – afferma il coach biancoblù – Sapevamo della difficoltà della partita, non ho nulla da dire sulla presenza e sull’impegno perché abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare. La gara è stata decisa dagli episodi, un canestro di Serpilli e una bomba di Jackson, così come magari c’è stata qualche persa nostra". Domenica prossima la Effe tornerà a giocare al PalaDozza, alle 18 contro Mantova.