La Fortitudo spera di ritrovare Aradori già contro l’Urania

Messo a segno il colpo Adrian Banks, grazie anche all’ulteriore sforzo economico della proprietà, la Fortitudo guarda con fiducia al finale di stagione. L’arrivo a campionato in corso di Candussi, decisamente meno quello di Vasl, e quello futuro di Banks, si attende lunedì al termine del campionato di serie A per l’ufficialità dell’accordo già raggiunto, ha cambiato decisamente pelle ad una Fortitudo che si presenta con un pizzico di rinnovato ottimismo in più ai prossimi playoff. Fuori squadra Thornton, indisponibile Panni, per lui si fa difficile il ritorno in campo in questa stagione, già domani potrebbe ritornare in campo Pietro Aradori.

Le condizioni dell’ala biancoblù, per altro decisivo nel convincere Banks a tornare sotto le Due Torri, sono in netto miglioramento e potrebbe già essere a disposizione, per un utilizzo calmierato, nel confronto con l’Urania. La sfida contro i milanesi ha in effetti perso ogni interesse e ogni valore, visto che conti alla mano la Effe può arrivare quinta o sesta nel girone Blu sfidando rispettivamente sesta (Cento) o quinta attualmente Pistoia dell’altro girone in una serie degli quarti di finale dove Fantinelli e compagni non avranno il vantaggio del fattore campo. La sfida del PalaLido di domani, palla a due alle 18 con diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno, sarà poco più che un’amichevole per una Effe che deve togliersi di dosso la ruggine di un periodo particolarmente negativo condito da appena due vittorie, con Forlì in stagione regolare e proprio con l’Urania all’andata, nelle ultime dieci partite giocate.

Filippo Mazzoni