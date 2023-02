La Fortitudo torna al lavoro in vista di Chieti. E parte la prevendita per Mantova

Squadra a lavoro. Dopo due giorni di riposo la Fortitudo è tornata ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro Chieti. Matteo Fantinelli e compagni da ieri hanno ripreso gli allenamenti al completo in attesa dell’interessantissimo testa-coda in casa della formazione abruzzese, che per altro dopo la vittoria di domenica scorsa a Chiusi ha riacceso le proprie speranze salvezza. Se da una parte la formazione diretta dall’ex Stefano Rajola e in cui milita l’ex Martino Mastellari è alla caccia di punti salvezza, dall’altra la Fortitudo, riagganciata Cividale e staccata proprio da Rimini l’ultima avversaria affrontata e superata nello scontro diretto nell’ultimo weekend, vuole cercare di consolidare la propria posizione playoff. Arrivare tra le prime sei al termine della stagione regolare, quindi prima della fase ad orologio, garantirebbe alla Fortitudo il sicuro accesso ai playoff a cui parteciperanno le prime 16 squadre al termine della seconda fase della serie A2.

Proprio la Lega ieri ha ufficializzato le date della seconda parte della stagione. Stando all’attuale situazione in classifica la Fortitudo, sesta, andrebbe a comporre il girone Blu insieme a Udine e Cividale (portandosi dietro i risultati di 1 vittoria e 3 sconfitte della stagione regolare) e alla quarta, quinta e sesta classificata dell’altro girone. Sei le sfide in programma per la Fortitudo contro le tre squadre del girone Verde, giocando il 2, 16 e 30 aprile in casa e il 9, 23 e 7 maggio in trasferta. Al termine, la classifica posizionerà le squadre con ranking dal 7° al 12° posto e la composizione dei 2 tabelloni playoff. Al termine della stagione mancano comunque ancora 6 partite, con una classifica finale che va man mano delineandosi.

Notizia di mercato che riguarda marginalmente la Fortitudo, vede Giovanni Pini, tempo fa accostato alla Effe: ieri ha rescisso il contratto con Cantù con probabile destinazione in serie A.

Sul fronte societario intanto da venerdì parte la prevendita dei biglietti per la sfida interna con Mantova in programma domenica 19 febbraio.

I tagliandi sono acquistabili al Fortitudo Store di via Riva Reno e online sul circuito Vivaticket. In occasione del match con Mantova verrà riproposta l’iniziativa "Portami al Palazzo" rivolta ai piccoli tifosi, con biglietto ingresso per i bambini da 6 a 10 anni ad 1 euro ed a 20 per l’adulto accompagnatore.