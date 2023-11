La Francesco Francia inarrestabile. E Medicina stacca anche la Cmp

Tornano in carreggiata i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nella delicata sfida salvezza contro Mestre ottengono 2 punti importantissimi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica del girone B di serie B: sulle ali di capitan Riccardo Cortese i ‘palloni volanti’ portano a 4 vittorie e 7 sconfitte il bilancio.

In Interregionale continua la marcia al vertice del Bologna 2016, che ha la meglio su Cernusco e, così facendo, prepara nel migliore dei modi i cugini dell’Olimpia Castello (vittoria clou contro Pizzighettone in chiave salvezza) alla prossima sfida coi milanesi. Ultima giornata di andata sui parquet del girone A di serie C, con la Francesco Francia di coach Andrea Mondini (sesta vittoria consecutiva) che abbassa il sipario sulla vittoria più importante: due punti a Castelnovo ne’ Monti e primo posto in coabitazione con Scandiano. Terzo ko consecutivo per il Cvd Casalecchio, che scivola a Correggio e perde terreno.

Nel girone B si prende virtualmente il primo posto la Virtus Medicina, che piega di misura Forlimpopoli e approfitta del rinvio fra la regina Cmp Global e Ferrara per salire in cattedra.

Terzo posto per il Guelfo, che ha la meglio nel derby contro Molinella: dietro arriva la settima sconfitta filata per la Sg Fortitudo.

In Divisione Regionale 1 piccolo grande capolavoro per l’Audace Bombers, che batte Castel Maggiore e, complice il ko di Vignola a Casalecchio, sale al primo posto del girone A in coabitazione coi modenesi: per Federico Buriani e soci è la quinta vittoria consecutiva. Nel girone B continua la corsa a tre fra Argenta, Budrio e Granarolo, tutte vincenti con Omega, Massa Lombarda e Villa Verucchio. In fondo alla graduatoria secondo successo per Castel San Pietro, bene contro 4 Torri.