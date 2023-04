La gara con la Juve vale il nuovo record

Bologna-Juventus vale un milione di euro. Il conto alla rovescia dice meno cinque al big match. Dice che mancano un migliaio di biglietti al tutto esaurito: e sarebbe la prima volta in stagione. Di settimana in settimana, si aggiorna il conto dei record di incassi e di pubblico al Dall’Ara. Nelle ultime quattro gare casalinghe, i rossolù hanno fatto registrare sempre più di 27mila presenze, al netto di una capienza globale che si attesta intorno alle 30mila unità: dati che la dicono lunga sulla sterzata data da Thiago Motta in termini di risultato, gioco ed entusiasmo. In vista del big match con la Juventus di domenica sera, si è già sforato il dato dei 30.000 presenti. Restano meno di mille biglietti al tutto esaurito, con tagliandi disponibili solo in tribuna. Nuovo record in vista, dopo i 29.024 paganti con il Milan e incasso di 971.932 euro.