La gara si svolgerà dal 2 al 7 settembre: partenza da Bologna, traguardo a Castelnovo ne’ Monti. Torna lo show dell’Appenninica

Un tracciato di saliscendi, 400 km e 14mila metri di dislivello tra città, piccoli borghi di provincia e montagne dell’Emilia Romagna. Dal 2 al 7 settembre tornerà l’Appenninica MTB Stage Race 2024, la più importante corsa a tappe italiana in mountain bike organizzata da A.S.D Happy Trail MTB.

Partenza da Bologna, poi subito salita verso il Santuario di San Luca, prima di percorrere la celebre Via degli Dei, che collega la città dei portici a Firenze. Sulla strada per il trionfo Lizzano in Belvedere, Fiumalbo (ancora presente dopo l’esordio del 2023) e Loiano, novità di quest’anno e primo arrivo di tappa. Gran finale, poi, a Castelnovo ne’ Monti, nel comprensorio della cima Ventasso. Suggestiva cornice, imponente e silente giudice al traguardo: la Pietra di Bismantova.

"L’edizione 2024 vede alcune novità rispetto agli scorsi anni – le parole di Milena Bettocchi e Beppe Salerno, organizzatori della gara –. La partenza da Bologna e l’esordio di Loiano confermano la crescente attenzione conquistata da questa competizione".

Come accaduto per le ultime cinque edizioni, è stato confermato il numero massimo di 150 partecipanti per evitare sovraffollamento e garantire a tutti condizioni ottimali e supporto durante il percorso. Le iscrizioni, a formula individuale, saranno aperte fino al 31 maggio.

Gabriele Scorsonelli