La Geetit di Marzola parte bene, poi si spegne

MIRANDOLA

3

GEETIT BOLOGNA

1

(23-25; 25-22; 25-16; 25-23)

STADIUM MIRANDOLA: Stohr 16, Capua, Ghelfi 3, Angiolini, Bellei 3, Canossa 3, Ghelfi 26, Matteo Rustichelli, Dombrovski 11, Scaglioni, Schincaglia, Riccardo Rustichelli 7. All. Pinca.

GEETIT BOLOGNA: Ballan 3, Donati, Guerrini, Govoni, Lugli 17, Rivola, Lusetti 2, Orazi 7, Maletti 14, Vinti 7, Gabrielli, Serenari, Grottoli 1. All. Marzola.

Arbitri: Cruccolini e Rolla.

MIRANDOLA (Modena)

Nel derby della Via Emilia, che vale per la prima giornata di ritorno, tra la Stadium Pallavolo Mirandola e la Geetit Bologna, ha la meglio la squadra di casa.

Le due formazioni avevano uno storico di tre incontri, di cui due andati in scena in occasione dei playoff promozione di serie B, tutti favorevoli ai rossoblù. Nell’andata i ragazzi di coach Marzola si erano imposti per 3-0. Tutto però da resecare nel girone di ritorno. Mirandola infatti, guidata dall’mvp Francesco Ghelfi, rovescia il risultato in termini di punti vincendo 3-1.

Bologna aveva chiuso il girone di ritorno con due sconfitte e riapre il girone di andata ancora sottotono. Ora, a Govoni e compagni il compito di risollevarsi dal momento difficile.

Le altre gare: Monselice-Montecchio Maggiore 2-3, Belluno-Donà di Piave 2-3, Pineto-Fano 3-0, Savigliano-Brugherio, Garlasco-Parma 2-3, Macerata-San Giustino 3-1.

La classifica: Pineto 36; Fano 34; Savigliano 29; Macerata 26; Garlasco 22; Geetit Bologna 21; San Giustino, Parma e Belluno 20; Montecchio 15; Brugherio e San Donà di Piave 14; Monselice e Mirandola 10.