La Geetit di Marzola si illude nella prima frazione Poi Pineto cambia passo e chiude in fretta

Abba Pineto

3

Geetit Bologna

0

(25-22, 25-16, 25-14)

ABBA PINETO: Merlo 11, Bongiorno 1, Basso 9, Milan, Paris 1, Bragatto 6, Baldari 15, Link 18, Fioretti 1, Mignano, Giuliani (L1), Pesare (L2). Non entrati: Calonico, Omaggi. All. Tomasello.

GEETIT BOLOGNA: Ballan 2 Guerrini 3, Govoni, Lugli 9, Lusetti 2, Maletti 5, Vinti 3, Gabrielli (L1), Grottoli 3, Oliva, Bandieri. Non entrati: Donati, Brunetti, Serenari (L2). All. Marzola.

Arbitri: Rolla e Oranelli.

PINETO (Teramo)

Niente da fare per la Geetit a Pineto. Che fosse missione quasi impossibile, fare punti sul campo della seconda, lo raccontavano i numeri alla vigilia: Pineto ha perso un solo set fin qui a domicilio. Si aggiunga che Bologna arrivava all’appuntamento senza il centro titolare Orazi, con Ballan non al meglio (influenza) e il pronostico era fatto. Per di più coach Marzola deve togliere dal campo il regista Govoni, per un problema alla caviglia. Ciò nonostante, la Geetit perde un’occasione, almeno nel primo set.

Passo indietro in vista della volata playoff.

Le altre gare: Savigliano-Belluno 1-3, San Donà di Piave-Fano 3-2, Garlasco-Macerata, San Giustino-Brugherio, Mirandola-Monselice, Montecchio-Maggiore Parma.

La classifica: Fano 53; Pineto 50; Savigliano, Macerata 41; Belluno 35; San Giustino 32; Garlasco, Geetit Bologna 31; Parma 29; San Donà di Piave, Brugherio 20; Montecchio Maggiore 19; Mirandola 14; Monselice 11.

Marcello Giordano