La Geetit domina a Monselice e vede i playoff

di Marcello Giordano

La Geetit non sbaglia e fa quello che deve: sul campo della già retrocessa Monselice, i rossoblù conquistano un netto 3-0, che consente a Bologna di rimanere in corsa per i playoff, a due giornate dal termine della regular season. Non però l’aggancio al settimo posto, perché non sbagliano neppure Parma, che passa a Savigliano, e Belluno: e queste sono senz’altro notizie meno buone, per una Geetit chiamata a rincorrere nella speranza di entrare in extremis nella corsa promozione che riguarda le prime sette in classifica. Non resta che attendere i risultati di giornata per vedere la classifica e capire se la banda di Marzola dovrà fare la corsa nelle ultime due giornate su San Giustino o se dovrà continuare a farla su Parma e Belluno, che nel prossimo turno dovranno vedersela con Fano e Pineto, prime della classe.

Peccato però che Bologna dovrà sbancare Macerata, terza in classifica. Sarà vietato sbagliare ancora una volta, per tenere vive le speranze.

Nell’attesa, i giochi restano aperti, grazie a una Geetit che si aggrappa a Lugli per spuntarla nella volata del primo set e domina poi il restanti due set, con il fanalino di coda che accusa il colpo e molla, mentre Bologna cresce e sale di colpi.

Guerrini fatica, ma Vinti trova 9 punti, Orazi resta in panchina dopo l’infortunio alla caviglia, ma la coppia Ballan-Grottoli trova comunque 8 punti che sono ossigeno puro, contro una Monselice che a tratti mostra tutti i propri limiti tecnici e caratteriali. La Geetit però fa il suo ed è quanto basta per continuare a sperare. Servirà un’impresa nel prossimo turno, a Macerata: solo così la Geetit avrà la certezza di centrare la rimonta playoff.

In caso contrario, dovrà sperare nelle disgrazie altrui, facendo la corsa sulle altre: ovvero su Parma, Balluno e San Giustino, oggi attesa dalla trasferta a Pineto. Le altre gare: Monge Gerbaudo Savigliano-Wimore Parma 1-3, Da Rold Logistics Belluno-Sol Lucernari Montecchio Maggiore 3-0, Stadium Mirandola-San Donà di Piave, Med Store Tunit Macerata-Vigilar Fano, Moyashi Garlasco-Gamma Chimica Brugherio, Abba Pineto-ErmGroup San Giustino.

La classifica: Vigilar Fano 59; Abba Pineto 56; Med Store Tunit Macerata 47; Monge Gerbaudo Savigliano, Wimore Parma 41; Da Rold Logistics Belluno 40; Moyashi Garlasco, ErmGroup San Giustino 39; Geetit Bologna 38; San Donà di Piave 25; Gamma Chimica Brugherio 20; Sol Lucernari Montecchio Maggiore 19; Stadium Mirandola 17; Tmb Monselice 11.