La Geetit è già nel futuro Marzola verso la conferma

di Marcello Giordano

La Geetit Bologna inizia a programmare il futuro: sensazioni positive per la riconferma del tecnico Marco Marzola, che ha guidato i rossoblù alla salvezza prima e ai playoff poi, con eliminazione al primo turno.

La presidentessa Velabri aveva annunciato la scorsa settimana l’intenzione di ripartire dal tecnico e di impostare poi la strategia di mercato sulle sue richieste. All’intenzione sono seguiti contatti telefonici tra il diesse Piero Pedretti e Marzola, negli ultimi giorni: non c’è ancora fumata bianca, ma sensazioni positive sì. Tecnico e società si sono dati appuntamento per giovedì per il faccia a faccia definitivo. Il perchè dell’attesa è presto detto: nell’ultima stagione la Geetit si è divisa tra allenamenti a Portomaggiore (in virtù degli accordi pattuiti al momento dell’acquisto del titolo sportivo di A3 dai ferraresi seguito alla retrocessione rossoblù della scorsa stagione) e il PalaSavena per due giorni. Pallavolo Bologna ha già incontrato gestori del palazzetto e Comune stabilendo che anche nella prossima stagione per confermare il campo di gioco del prossimo campionato di A3.

La società dovrà incontrare le società sportive che lavorano al PalaSavena per capire se sia possibile portare gli allenamenti all’interno dell’impianto da 2 ad almeno 4 per poi magari svolgere uno o due sessioni di lavoro in altri impianti cittadini (contatti per il PalaCus).

C’è un problema di logistica da risolvere da cui dipenderanno l’attrattiva della Geetit sul mercato e la qualità del lavoro che potrà essere espressa in palestra dalla futura squadra, dopo che nell’ultima staff tecnico e giocatori si sono sobbarcati diversi chilometri senza poter avere continuità di lavoro sul campo da gioco del campionato: da qui la decisione di Marzola e del club rossoblù di riaggiornarsi alla prossima settimana.

Se ci sono sensazioni positive è perché le intenzioni di tutte le parti in causa è quella di presentarsi ai nastri di partenza con una squadra competitiva che ambisca ai playoff e non più con ruolo da comparsa come in quest’ultima annata, che ha rappresentato un consolidamento nella nuova categoria tutt’altro che scontato.

Il budget dovrebbe consentirlo, a patto di poter sfruttare il tempo a disposizione: da qui la necessità di risolvere i problemi di logistica e conoscere quanto prima l’organizzazione degli impianti a disposizione per gli allenamenti il prima possibile. Giovedì prossimo, il confronto che promette di essere risolutivo per la posizione del tecnico Marco Marzola.