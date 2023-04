La Geetit esce a testa alta Pineto è troppo forte

PINETO (Teramo)

Cala il sipario sulla stagione della Geetit. La corsa finisce al primo turno di playoff. Che Pineto rappresentasse una missione impossibile, per i rossoblù, lo raccontavano la classifica e i trionfi degli abruzzesi in Coppa Italia e in SuperCoppa di Lega: nessuna sorpresa quindi.

Impresa nemmeno sfiorata nella gara di andata degli ottavi, con un ko casalingo per 3-0. Spalle al muro, Bologna avrebbe dovuto vincere 3-0 o 3-1 per poi conquistare il golden set, per passare il turno: il tutto in casa di una formazione che a domicilio ha perso un solo set in tutta la stagione.

Niente da fare, ovviamente. Bologna schiude però la stagione senza rimpianti. Se all’andata aveva ceduto sena lottare, pagando lo scotto di avere solo tre giocatori con esperienza nei playoff, ieri almeno Bologna ha lottato, giocando davvero con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Ha semplicemente dovuto fare i conti con una squadra più forte tecnicamente, più alta e più fisica, che nei momenti topici trova il modo o di scavare un solco o di reagire.

Già perché dopo un primo set sulla falsa riga di gara-uno, la Geetit si scuote e trascinata dai muri di Orazi e dagli attacchi di Lugli e Guerrini scappa: dal 5-8 al 13-19. Pineto si rifà sotto sfruttando tre errori di Guerrini, sorpassa con Link sul 25-24 e chiude 29-27 con un errore di Maletti.

La Geetit spreca, ma lotta e c’è: semplicemente non basta. Pineto strappa il pass per i quarti, chiudendo poi 3-0. La principale candidata per la promozione in A2 prosegue la propria corsa, l’avventura della Geetit in questo campionato di A3 finisce qui, dopo aver centrato gli obiettivi stagionali: ovvero salvezza prima e qualificazione ai playoff poi. Peccato per qualche punto gettato durante la stagione, che avrebbe offerto un avversario più alla portata. Da oggi la dirigenza rossoblù potrà pensare al futuro e al mercato in vista della prossima stagione.

Marcello Giordano