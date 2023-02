La Geetit festeggia la salvezza

Geetit Bologna

3

San Donà di Piave

0

(25-20; 25-19; 25-18)

GEETIT BOLOGNA: Govoni, Lugli 20, Grottoli 9, Ballan 11, Maletti 8, Guerrini 1, Brunetti (L1); Vinti 9, Donati 2, Lusetti. Non entrati: Bandieri, Orazi, Serenari (L2), Oliva. All. Marzola.

SAN DONA’ DI PIAVE: Umek 14, Trevisol 5, Bassanello (L), Baratti, Palmisano 6, Mandilaris 12, Mazzanti 4; Mazzon. Non entrati: Cristian, Parisi, Tuis. All. Tofoli.

Arbitri: Scarfò e Dell’Orso. Video check: Avanzolini.

La prima pratica stagionale è sbrigata: la Geetit batte 3-0 San Donà e può festeggiare la salvezza aritmetica nel campionato di A3 maschile di volley, con quattro giornate di anticipo sul termine della stagione regolare e dimenticare definitivamente la retrocessione della passata stagione. Vince e convince, Bologna, che ritrova tra i titolari il libero Brunetti (prima presenza stagionale) e il regista Govoni, non Orazi: ma Grottoli, con le battute che segnano il break nel primo set e nel terzo set, e Ballan, con i primi tempi e i muri dell’allungo nel secondo set, non lo fanno rimpiangere. Al resto pensano Maletti, Lugli e Vinti, con quest’ultimo che parte dalla panchina ed entra per regalare scioltezza alla fase di cambio palla. Bologna allunga nel finale del primo set con San Donà e domina fin dal principio nel secondo. San Donà tenta una reazione nel terzo (4-8), poi Bologna sale di colpi in battuta e a muro, regalandosi un successo prezioso. Perché sbrigata la pratica salvezza, c’è da pensare ai playoff. Bologna è nona, alla lotta promozione parteciperanno le prime 7 della classe: grazie a questi tre punti la Geetit resta a 3 lunghezze dal quinto posto, occupato da Garlasco e a due dal settimo: e Garlasco sarà ospite dei rossoblù di coach Marzola al PalaSavena tra una settimana esatta, per un match da dentro o fuori.

Le altre gare: Savigliano-Pineto 0-3, Fano-Montecchio Maggiore 3-1, Monselice-Garlasco 1-3, Macerata-Mirandola 3-1, Brugherio-Parma 1-3, Belluno-San Giustino 3-2.

Marcello Giordano