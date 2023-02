La Geetit ritrova Brunetti: il sogno playoff è vicino

di Marcello Giordano

La risalita continua, la Geetit Bologna prepara un nuovo assalto alla zona playoff. La rincorsa è partita con le vittorie su San Giustino e Belluno, inframezzate dal ko con la capolista Fano nelle ultime tre giornate.

Nel fine settimana, i rossoblù di coach Marzola avranno la possibilità di completare l’opera. Domenica, alle 18, al PalaSavena, arriverà Montecchio Maggiore, formazione quartultima e già battuta all’andata 3-0 da Govoni e compagni.

Di più: Belluno, quinta e distante solo due punti dalla Geetit (ora nona e fuori dai playoff) sarà attesa dal confronto con la seconda Pineto, mentre Parma e San Giustino (sesta e settima a 29 punti, uno in più di Bologna) saranno una di fronte all’altra.

Morale, in caso di vittoria con Montecchio Bologna tornerà in zona playoff e potrebbe pure salire al quinto posto, qualora dovesse cadere Garlasco a Mirandola e il confronto diretto tra Parma e San Giustino dovesse terminare al tiebreak. La Geetit, al quarto posto in vista dell’ultima giornata del girone di andata e scivolata poi al nono in seguito a cinque ko consecutivi, è uscita dalla crisi e punta a scalare nuovamente una classifica cortissima.

Bologna ci crede: ad aumentare fiducia e buon umore, una notizia non scontata: il libero Davide Brunetti, fuori da inizio stagione per la rottura del tendine d’Achille, è tornato ad allenarsi.

Non solo: a Belluno è andato in panchina. Non può ancora mettere piede in campo, ma prosegue il lavoro differenziato e le terapie e potrebbe rientrare a marzo, per la volata finale e per i playoff, che la Geetit intende conquistare in questo campionato di A3.

Ci crede pure la società, che in settimana ha annunciato la partnership con l’azienda Gde e che ha attivato due promozioni per la sfida di domenica al PalaSavena, con l’obiettivo di allestire una cornice di pubblico d’eccezione per l’importantissima sfida con Montecchio: biglietti a un euro per tutti i tesserati Fipav (federvolley) e biglietti a 2 euro per chi è in possesso del tagliando di Monza-Bologna o dell’abbonamento al Bologna.

Battere Montecchio, avrebbe un duplice significato: consentirebbe di scalare la classifica, ma pure di portarsi a +12 sulla zona playout, ipotecando quella salvezza che è il primo obiettivo. Il secondo, però, è quello più importante e realistico: i playoff, che passano da domenica al PalaSavena.