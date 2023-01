La Geetit torna in campo Marzola: "Bisogna reagire"

di Marcello Giordano

Tredici giorni dopo l’ultima volta, la Geetit Bologna è pronta tornare in campo. La sosta è finita, alle 20, al PalaSavena di San Lazzaro arriverà la Monge Gerbaudo Savigliano per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di A3 maschile e Bologna avrà un compito ben preciso: "Dobbiamo reagire, è ora e non possiamo aspettare oltre". A parlare è Marco Marzola, tecnico della formazione rossoblù, che cerca riscatto dopo tre ko consecutivi. L’avversaria, la terza della classe, è complicata, ma Bologna all’andata vinse il primo set e buttò qualche occasione in quelli a seguire, perdendo 3-1, ma dimostrando di potersela giocare. In più, persi punti con Mirandola e Brugherio di bassa classifica, Bologna deve provare a recuperare qualcosa negli scontri diretti d’alta quota: "Dobbiamo approcciare la partita come fosse una finale, perché questa sfida per noi è un crocevia. Abbiamo bisogno dei tre punti per il morale e la classifica". Insomma, vincere e rilanciarsi in chiave playoff o scivolare nella crisi: è questo il bivio di fronte al quale si trova la Geetit alla vigilia del match. Di buono c’è che in settimana ha ripreso ad allenarsi capitan Govoni, ma non ancora Oliva. Il sestetto sarà però al completo, con Lusetti al palleggio, Lugli in diagonale, Grottoli e Orazi al centro, Vinti e probabilmente Maletti di banda, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Guerrini ed essere preferito per dare più peso alla fase di muro. Dopo i ko con Macerata, Brugherio e Mirandola, Bologna cerca un’inversione di tendenza e il primo successo nel 2023, anche perché in caso di ulteriore ko rischierebbe di uscire dalla zona playoff: oggi i rossoblù sono sesti con un solo punto di vantaggio su Parma, San Giustino e Belluno e ai playoff a fine stagione si qualificheranno per la corsa promozione le prime sette. Ecco perché il ritorno al successo non può attendere oltre.

Le altre gare: Wimore Parma-Med Store Tunit Macerata, San Donà di Piave-Abba Pineto, Vigilar Fano-Moyashi Garlasco, Gamma Chimica Brugherio-Da ROld Logistics Belluno, Sol Lucernari Montecchio Maggiore-Stadium Mirandola, ErmGroup San Giustino-Tmb Monselice.

La classifica: Abba Pineto 36; Vigilar Fano 34; Monge Gerbaudo Savigliano 29; Med Store Tunit Macerata 26; Moyashi Garlasco 22; Geetit Bologna 21; Wimore Parma, ErmGroup San Giustino, Da Rold Logistics Belluno 20; Sol Lucernari Montecchio Maggiore 15; Gamma Chimica Brugherio, Volley Team San Donà di Piave 14; Stadium Mirandola, Tmb Monselice 10.