La Geetit vuole rialzarsi di slancio Marzola: "È uno scontro diretto"

di Marcello Giordano

Se la rotta possa essere invertita, dopo la crisi di fiducia e risultati innescata dagli ultimi quattro ko consecutivi, lo dirà la giornata di oggi. La Geetit torna in campo: scivolata dal quarto al nono posto nel giro di un mese, i rossoblù sono attesi alle 16 dalla trasferta di Parma.

"Sarà scontro diretto playoff. Anzi, direttissimo", è l’etichetta data alla sfida dal tecnico della Geetit Marco Marzola, che ha subito nell’ultimo turno il sorpasso proprio di Parma, San Giustino e Belluno, che saranno le prossime sfide che dovrà affrontare la Geetit.

Ma più che al futuro c’è da pensare al presente. Perché la Geetit è in crisi e alcuni suoi elementi di più: lo schiacciatore Guerrini e il palleggiatore Lusetti in primis.

Bologna, però, nell’ultimo turno con Savigliano, è apparsa ancora viva, rimontando dallo 0-2 al 2-2 (11-9), prima di perdere al tiebreak. Ma è tempo di guardare la classifica.

"Dobbiamo uscire dalla buca e tornare alla vittoria. In caso contrario, forse sarà il caso di iniziare a guardarci anche alle spalle".

Ovvero guardare a cosa succede in chiave lotta salvezza, dove sempre in giornata andrà in scena la sfida Mirandola-Brugherio: retrocedono tre squadre, le ultime due della classe (oggi Monselice e Mirandola) direttamente e una terza attraverso i playout tra terzultima e quartultima, a meno che non ci siano più di sei punti di margine tra terzultima e quartultima di 6 punti tra penultima.

Se Mirandola oggi dovesse vincere, la zona salvezza rimarrebbe a distanza di sicurezza, in caso contrario, Bologna dovrebbe guardarsi alle spalle. Anche perché San Donà (quartultima) si è rinforzata in chiave salvezza con l’arrivo di un palleggiatore, proprio come Macerata che punta ai playoff, mentre la Geetit è rimasta così com’è. Govoni, che ha suonato la carica nell’utimo turno, è reduce dall’influenza e dovrebbe partire dalla panchina. Lusetti avrà un’occasione di riscatto in regia.

Infine, per chi ama il volley e le storie legate a Bologna, appuntamento oggi alle 14,30, in Sala Borsa. Il tema è affascinante: "Ricordando Nerio Zanetti... Bologna incontra Julio Velasco". Pomeriggio organizzato da Aics, Fipav e Marinella Vaccari, la vedova di Nerio. A dialogare con Velasco, Laura Tommasini.

Le altre gare: Macerata-Pineto, Montecchio Maggiore-San Donà di Piave, San Giustino-Fano, Monselice-Belluno 0-3, Garlasco-Savigliano, Mirandola-Brugherio.

La classifica: Fano e Pineto 37; Savigliano 31; Macerata e Belluno 26; Parma e San Giustino 23; Garlasco e Geetit Bologna 22; Montecchio Maggiore 18; San Donà di Piave 16; Brugherio 14; Mirandola e Monselice 10.