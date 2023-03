La ghiotta occasione della V nera di Ticchi Battere Campobasso per raggiungere Schio

Battere Campobasso per raggiungere il primo posto. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Virtus che, alle 18, al PalaDozza affronta, nella ventiquattresima giornata, Campobasso. La vittoria infrasettimanale di Venezia su Schio, permette alla formazione di Giampiero Ticchi di sognare di raggiungere il primato. Schio a quota 44 ha già anticipato l’odierno turno di campionato e così una eventuale vittoria della Virtus oggi permetterebbe a Cinili e compagne di raggiungere in classifica le venete e visto il vantaggio nella differenza canestri del doppio confronto a favore di Bologna, vorrebbe dire primo posto.

Per agguantare il primato serve battere Campobasso e poi continuando nel filotto di vittorie, giunto a 13 successi, a Sassari e in casa contro Brixia. Intanto per la sfida di questa sera con le molisane, sarà una Virtus al completo, con tutte le giocatrici a disposizione di coach Ticchi. Direzione affidata a Centonza, Roiaz, Coraggio.

Le altre gare: Ragusa-Lucca, Crema-Sassari, Moncalieri-Venezia, Geas Sesto San Giovanni-San Giovanni Valdarno, San Martino di Lupari-Faenza, Schio-Brixia 96-54,

La classifica: Schio 44, Virtus Bologna 42, Venezia 38, Sassari 36, Geas Sesto San Giovanni 30, Campobasso 26, Ragusa 24, San Martino e Crema 18, Moncalieri 14, Faenza 12, Lucca 10, San Giovanni Valdarno 8, Brixia 4.

Filippo Mazzoni