La gioia del presidente Gambi "Di nuovo in B1 per aprire un ciclo"

di Marcello Giordano

La festa è già cominciata. Questo pomeriggio a, alle 18, andrà in scena l’ultima giornata del campionato di volley di B2 donne, che ha già espresso il suo verdetto: Fatro Ozzano promossa in B1 per la gioia del presidente Giorgio Gambi. Il primato aritmetico è stato blindato domenica scorsa, vincendo contro Ancona.

"Ma dopo il nostro successo abbiamo dovuto attendere notizie da Riccione, dove Pontedera ha perso 3-2. E lì è finalmente potuto iniziare la festa".

Festa che continuerà. Oggi l’ultima di campionato e domenica, le celebrazioni

"Abbiamo organizzato a Mercatale la festa del volley e dalle 17 facciamo baldoria con crescentina, panini e bibite, con tutte le ragazze".

Sarà il modo per rivivere una lunga cavalcata e una lunga rincorsa culminata nel sorpasso su Pontedera nello scontro diretto e nella promozione.

"Abbiamo mantenuto una promessa che ci eravamo fatti e che avevamo fatto all’ambiente e all’esterno. La B1 conquistata è una soddisfazione grande, perché frutto di un progetto e di un percorso di crescita, con le atlete giuste e allenatori giusti, fatta in casa, ottenuto contro una Pontedera che aveva ex giocatrici anche di A2 in roster. Abbiamo costruito un grande gruppo".

L’obiettivo del presidente Gambi è quello di difenderlo a denti stretti, a partire dal tecnico Manuel Turrini.

"Ha già iniziato a parlare alle ragazze, quindi anche se io e lui ufficialmente non abbiamo ancora firmato, penso proprio rimarrà. Di certo la mia intenzione è ripartire da lui e da buona parte di questo gruppo, perché in stagione abbiamo vinto diverse amichevoli fatte con squadre di B1, come Cesena e Imola. Vogliamo che le ragazze abbiano modo di continuare a crescere confermandosi anche nel terzo campionato nazionale".

Il futuro è già iniziato e la prossima settimana proseguirà con i colloqui tra presidente e allenatore e presidente-giocatrici. A distanza di 15 anni dall’ultima volta, la Fatro Ozzano torna in B1.

"L’ultima volta avevamo bandiere come Egidi, Fazioli, White. Questa volta arriviamo in B1 con una nuova generazione. Speriamo di aprire un ciclo", dice Gambi, pronto alla festa promozione e poi a dare il là al mercato. I prossimi 7-10 giorni porteranno già novità sul fronte riconferme e possibili acquisti. Prima, però un po’ di meritati festeggiamenti: dopo quelli al palasport di Ozzano di domenica scorsa, ecco quelli a Mercatale, con tutti i dirigenti, sponsor, atlete di prima squadra e settore giovanile, oltre a parenti, amici e tifosi.