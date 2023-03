La gran rivincita di Sartori E’ a -6 dalla ’sua’ Atalanta

di Marcello Giordano

La scalata alla classifica continua. E che al salto di qualità stia contribuendo in maniera decisiva Giovanni Sartori è fuori discussione, se è vero che i neo acquisti e il nuovo tecnico hanno cambiato volto al Bologna, rivelazione della serie A a questo punto della stagione. Studia per diventare una conferma e per riaprire la corsa all’Europa diretta, la banda rossoblù: l’Atalanta è a soli sei punti e tra due settimane ospiterà lo schiacciasassi Napoli. Insomma, se il Bologna dovesse mantenere il passo di 2 punti a gara tenuto nelle ultime 14 sfide anche nel prossimo futuro, potrebbe riaprire la corsa anche all’Europa diretta, aspettando che si definiscano i contorni della vicenda Juventus che potrebbe cambiare le carte in tavola. E’ la rivincita di Sartori, dopo l’addio proprio all’Atalanta per frizioni con Gasperini e l’ambiente nerazzurro. E’ arrivato caricandosi sulle spalle un livello altissimo di aspettative con un profilo bassissimo: "Spero di avere almeno un paio di anni per lavorare, ma l’Europa per quest’anno è parola bandita". Si presentò così, il nuovo responsabile dell’area tecnica, nel giorno in cui il suo volto fu svelato alla piazza. Puntualizzò poi: "A Bergamo mi chiesero di ripetere il miracolo Chievo, qui di far fare al Bologna il percorso di crescita dell’Atalanta. Non è facile, ma ci proviamo, perché qui trovo una base e una squadra che è più forte di quella che trovai a Bergamo al mio arrivo". Usò il plurale: "Ci proviamo", calandosi nella realtà in punta di piedi, a partire dalla vicenda Mihajlovic e dall’intenzione di non imporre, con il suo arrivo, un nuovo allenatore. Ha sì portato con sè collaboratori di fiducia, ma ha accettato consigli preziosi dai dirigenti e dagli scout che ha trovato sotto le Due Torri, Di Vaio in primis. La nuova squadra è partita da lì. E ha poi trovato una sintesi con la decisione di affidare la squadra a Thiago Motta. L’Europa ora è bandita solo a parole. Sapeva benissimo, il nuovo responsabile dell’area tecnica, che da lui ci si aspettava il salto di qualità: e pareva impossibile, se è vero che l’8 ottobre, in seguito all’1-1 casalingo con la Samp, il Bologna era quart’ultimo con 7 punti, Motta fischiato, club e squadra contestati. All’epoca la rivelazione della serie A era l’Udinese, terza con 20 punti e solo tre giorni prima dei blucerchiati Sartori si era esposto in conferenza: "L’ultima stagione si è chiusa con un punto di differenza tra Bologna e Udinese, 13 punti tra noi e loro non possono esserci, guardando al valore della rosa". Parole che scatenarono polemiche. Quattro mesi e mezzo dopo, il Bologna ne ha recuperati 17 in 15 giornate sui bianconeri e ne ha 4 in più in classifica. E ne ha recuperati 8 sull’Atalanta. Ne restano sei, con 14 turni ancora da disputare. Dopo Chievo e Atalanta, Sartori ci riprova: il Bologna è intenzionato a non lasciare nulla d’intentato.