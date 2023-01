La grande tripletta di Milakovic spinge la De Akker verso i playoff

DE AKKER

8

ROMA

5

DE AKKER : Cicali, Townsend, Spadafora, Baldinelli, Boggiano 2, Kadar 1, Guerrato 1, Milakovic 3, Alfonso, Manzi 1, Cocchi, Deserti, Pederielli. All. Mistrangelo.

ROMA: De Michelis, Neumann, Voncina, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Tartaro 2, Mirarchi 1, Lucci, Boezi, Viskovic 1, Spione, Graglia, Giannotti. All. Mirarchi.

Arbitri: Schiavo e D’Antoni.

Note: parziali 4-0, 0-2, 3-0, 1-3.

Un’eccellente De Akker batte Roma e vede i playoff. Grazie a due parziali mortiferi nella prima e nella terza frazione, la formazione di Federico Mistrangelo chiude con un lusinghiero ottavo posto l’andata.

Il primo quarto si chiude con un netto 4-0 per la De Akker che trascinata in attacco da Milakovic e in difesa da quello di un insuperabile Cicali mette già una seria ipoteca sul match.

Nel terzo parziale Boggiano, ancora Milakovic e Manzo allungano sul 7-2. Nell’ultimo quarto i laziali si riportano sul 7-5, ma la rete di Boggiano chiude i conti. Tra i grandi protagonisti della sfida il portiere Massimiliano Cicali. "E’ stata una partita dove abbiamo sofferto nel finale, ma vinta con merito", conferma l’estremo difensore fiorentino.

Le altre gare: Brescia-Trieste 11-9, Posillipo-Ortigia7-9, Catania-Salerno 11-8, Palermo-Savona 12-11, Bogliasco-Anzio 8-12, Quinto-Pro Recco 4-18.

La classifica: Recco 39, Brescia 36, Ortigia 30, Trieste e Palermo 27, Savona 25, Quinto 18, De Akker e Salerno 13, Anzio 11, Roma 10, Posillipo 8, Catania 7, Bogliasco 4.

f. m.