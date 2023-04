La Juventus rovina la magia di Urbanski

Riparte con un pari il campionato del Bologna Primavera, che a Vinovo impatta 2 a 2 contro la Juventus dopo essere andato sul momentaneo 2 a 0. Protagonista di giornata Kacper Urbanski, che al 24’ ha lasciato di stucco lo stadio con una splendida rovesciata nata dal nulla e che ha permesso al Bologna di spezzare, seppure per poco, gli insistenti attacchi juventini. A sbloccare la gara, valida per la 25° giornata, il rigore di Raimondo (arrivato a quota dieci reti in campionato), a cui ha fatto seguito la perla del centrocampista polacco che, siamo sicuri, verrà più volte proposta sui social nei prossimi giorni. Anghelè prima e Mbangula poi hanno permesso alla formazione di Montero di agguantare il pareggio già nel primo tempo, regalando alla ripresa solamente un paio di azioni pericolose disinnescate in maniera eccellente da Franzini, portiere rossoblù. Con questo pareggio il Bologna di Vigiani si allontana momentaneamente dalla zona playoff, ma spezza il filotto di tre sconfitte consecutive che aveva accumulato prima della sosta. La prossima settimana impegno proibitivo per i rossoblù: a Casteldebole arriva la capolista Lecce. Non ci sarà capitan Stivanello, squalificato.

Giacomo Guizzardi