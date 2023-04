La linea di Casteldebole: missione ottavo posto

di Marcello Giordano

La dirigenza e il tecnico rossoblù sono sintonizzati sulla stessa linea d’onda. Thiago Motta aveva parlato alla squadra martedì, all’indomani della vittoria dell’Atalanta con la Roma, che ha spedito il Bologna a -8 dal settimo posto che può significare Conference League. Lo ha fatto per spiegare l’importanza di non mollare, della necessità che i giocatori trovino stimoli che vadano oltre l’obiettivo sportivo per chiudere la stagione dando continuità al percorso di crescita intrapreso e per dimenticare i finali grigi delle ultime stagioni: per fare un salto di qualità mentale che diventi base per nuove ambizioni future. Da Claudio Fenucci a Giovanni Sartori, fino a Marco Di Vaio, tutti gli sono andati dietro. Non c’è stato bisogno di ulteriori riunioni. E’ bastato ai dirigenti incrociare i calciatori e scambiare con loro qualche parola per passare il messaggio: "Obiettivo ottavo posto, vietato mollare".

Anche perché non è escluso che l’ottavo posto possa aprire scenari impensabili, considerato che diverse Procure sono al lavoro, che la partita penalizzazione per la Juventus non è chiusa e che c’è pure la possibilità che la Uefa possa - a prescindere dall’iter della giustizia sportiva italiana - estromettere i bianconeri dall’Europa per una stagione. Casomai fossero passati inosservate le notizie degli ultimi giorni, tanto vale ricordarlo: ed è stato fatto, perché quello che dopo Verona sembrava perduto, potrebbe non esserlo. E a prescindere i motivi per non mollare sono molteplici. Il fatto che al Dall’Ara restino da giocare i big match con Juventus, Roma e Napoli aiuta: queste sono le partite che nessuno vuole sbagliare e che offrono una vetrina ai calciatori per mettersi in mostra. Finire ottavi significa più denari per le casse del club, un posizionamento e una valutazione più alta dei cartellini dei calciatori. C’è chi è in scadenza a giugno (Medel, De Silvestri, Soriano e Sansone) e chi nel 2024 che ancora non ha rinnovato (Dominguez e Orsolini), altri ancora che trattano (Soumaoro) e che intendono essere riscattati (Posch e Moro): le motivazioni per scrivere un finale di stagione diverso rispetto agli ultimi non mancano. E poi c’è una partita alle porte con la Juve che di per sè vale un pezzo di storia e guarda caso il diesse Marco Di Vaio lo ha ricordato a margine della consegna di tre ventilatori neonatali all’Ospedale Maggiore acquistati grazie alla raccolta fondi ‘Bologna tifa per i bambini’ promossa da Bimbo Tu in collaborazione con il Bologna: "C’è grande attesa, è un match molto bello e da sempre molto sentito in città. Nonostante la sconfitta con il Verona veniamo da un momento molto positivo e vogliamo fare una grande partita".

C’è voglia di impresa, insomma. E c’è la voglia di tenersi alle spalle squadre in risalita come Udinese, Fiorentina, Torino e Sassuolo. c’è pure la voglia di ingolosire il patron Saputo, di ritorno per il big match, in vista dei programmi futuri. E c’è la possibilità che l’Europa non sia ancora persa: e chissà che con essa i destini di tanti calciatori, a partire da Dominguez e Orsolini, non possa cambiare.