La matricola Felsina si regala il derby

Il neopromosso Felsina si è aggiudicato di misura l’atteso derby contro l’Atletico Castenaso: a decidere l’incontro, all’undicesimo del primo tempo, è stata una zampata di Dozzi. Nell’altro derby in programma in questa prima giornata, lo Junior Corticella, ripescato in settimana, e l’Anzolavino hanno chiuso a reti bianche. Unica bolognese a esultare, oltre appunto al Felsina, è stata l’Osteria Grande, che ha battuto 2-0 (Cavini e Serra) la Valsanterno.

Pareggio tra le mura amiche sia per l’Msp che per il Trebbo: i primi, impegnati contro il Mesola, hanno trovato nel finale il gol dell’1-1 con Bertan mentre i secondi, che ospitavano il Placci Bubano, si sono portati in vantaggio con Puopolo subendo il pari a cinque giri di orologio dal termine. Pesante sconfitta esterna, infine, per il Fossolo che, nel debutto sul terreno di gioco del Solarolo, è caduto 4-1 (Santaniello). Per quanto riguarda le altre, il big match di giornata tra le due ferraresi principali favorite per la vittoria finale è terminato 2-2. Nel prossimo turno in programma domenica prossima spiccano il derby tra Felsina e Osteria Grande e quello tra Anzolavino e Trebbo.