La Notte Verdecolora Casalecchio

La Notte Verde del tennis è pronta a prendersi la scena. Sabato, come preludio della giornata conclusiva del gruppo A, il centro di Casalecchio di Reno si colorerà di verde in omaggio alla competizione. Piatti e menu dedicati, musica e spettacoli, tante occasioni per ritrovarsi e conoscere da vicino il grande palcoscenico del tennis mondiale: l’evento partirà alle 17 e andrà avanti fino alle 23, mentre alle 20 è previsto il saluto del sindaco Massimo Bosso insieme ai campioni impegnati nel torneo.