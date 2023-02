La nuova Ferrari scalda già i motori Domani la presentazione della SF23

di Leo Turrini

Già dopodomani, mercoledì, la SF23 sarà in pista. La nuova Ferrari da Gran Premio tempo da perderne non ne ha: domenica 5 marzo tra le dune del Bahrain scatta il Mondiale e la Rossa sa di essere chiamata a rincorrere, perché nel 2022 la Red Bull ha vinto diciassette gare su ventidue.

Il tracciato per il debutto sarà determinato sulla base delle indicazioni meteo. Le regole (sgangherate!) della federazione internazionale consentono ai team di percorrere cento chilometri “a scopo promozionale”, cioè per fare un video a beneficio degli sponsor.

Una scemenza colossale. Comunque, Leclerc e Sainz si alterneranno al volante o a Fiorano o a Imola.

Lo show. La prima Rossa del dopo Binotto sarà svelata nelle sue forme domani, giorno di San Valentino. A Fred Vasseur, il capo francese del reparto corse, spetterà il ruolo di gran cerimoniere. Anche se, ovviamente, il manager transalpino non ha potuto incidere sulla realizzazione della monoposto che andrà all’assalto di Max Verstappen.

Quella che vedremo, cioè la SF23, sarà una macchina ristretta e rastremata sul posteriore, con linee per il resto abbastanza simili al modello della passata stagione.

Come più volte raccontato durante l’inverno, la cosa più importante sarà…sottratta alla vista: gli ingegneri di Maranello hanno lavorato per garantire l’affidabilità della power unit. Il motore, tra ibrido e valvole, ha superato i test al banco. E non da oggi.

Fosse vero (ho un’età, amico lettore: certi proclami vanno presi con le molle…), beh, questo sarebbe il regalo d’addio di Mattia Binotto alla Scuderia.

I rivali. Intanto si è già vista sull’asfalto la Red Bull: alla apparenza nulla di rivoluzionario, ma sono significative (e da un punto di vista Ferrarista, pure preoccupanti…) le parole di Max Verstappen.

"Mi sembra una macchina alla altezza dei risultati che abbiamo ottenuto – ha detto l’olandese –. Penso che continueremo a divertirci".

E se si diverte lui…