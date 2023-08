La palla nei piedi di Ferguson, Moro e Posch Thiago punta sulla loro consacrazione

di Marcello Giordano

Lewis Ferguson, Nikola Moro e Stefan Posch: riparte da queste certezze, Thiago Motta, aspettando la fine del mercato. Due di loro erano intoccabili nei piani di mercato del tecnico, al pari di Lucumì, Schouten e Dominguez.

Se l’olandese ha lasciato Bologna, l’argentino non è più così incedibile. E allora ai tre riconfermati si chiede di diventare certezze. Di più: si chiede il salto di qualità immediato per provare a garantire al Bologna quelle certezze che oggi l’argomento mercato toglie a chi tifa rossoblù. Certezze lo sono anche in chiave mercato: perché Lewis Ferguson, arrivato con l’etichetta del talento un’estate fa per appena 3 milioni di euro dalla Scozia, proseguendo il filo diretto aperto con il paese britannico da Hickey, è fresco di rinnovo di contratto: 500mila euro più bonus a stagione e contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il 2028. Il tutto dopo un’annata da 7 reti in 33 presenze che lo ha reso una delle più belle scoperte dell’ultima serie A e un affare per i rossoblù.

E’ esploso con l’arrivo di Motta: mezzala, incursore, al bisogno falso nove o esterno d’attacco. Più semplicemente un centrocampista moderno, box to box, come si ama dire o tuttocampista se preferite, con il gol addosso: dovesse confermarsi, le quotazioni esploderebbero, dopo che già Milan, Lazio e club di Premier hanno sondato il terreno. Ma Ferguson, contro il parere del suo agente, che aveva provato a parlarne con qualche big fissando una quota di 10 milioni per il suo cartellino è rimasto fedele a se stesso: "Sto bene a Bologna, voglio rimanere qui e continuare a crescere".

Detto, fatto. Detto e fatto anche per i riscatti di Posch e Moro. L’austriaco, arrivato nel 2022 in prestito con diritto di riscatto dall’Hoffenheim, è diventato un rossoblù a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro: riscatto obbligato non per la formula, ma per il rendimento del giocatore, diventato il terzino più prolifico d’Europa con 6 reti e 2 assist, lui che era arrivato come centrale e oggetto misterioso.

"Posch chi?", chiese Mihajlovic nel giorno della fumata bianca. Stefan ha poi risposto lui sul campo. Sul campo ha risposto pure Moro. Un gol, 5 assist e diverse giocate d’autore, nella scorsa stagione, in cui non è stato un titolarissimo di Motta, ma spesso arma in più a partita in corso. Quest’anno è chiamato a salire di colpi, dopo il riscatto a 2 milioni più bonus dalla Dinamo Mosca.

Acquisto a prezzo di saldo, visto che il riscatto era fissato a 7, che a Casteldebole sperano però paghi dividendi importanti. Complici anche le evoluzioni del mercato.