La passione rossoblù brucia altri mille biglietti Contro l’Inter sarà un Dall’Ara da tutto esaurito

Altri mille biglietti bruciati: la giornata di ieri ha avvicinato ulteriormente il Dall’Ara al tutto esaurito, in vista della sfida delle 12.30 di domenica con l’Inter. Al match di cartello mancano cinque giorni e i posti disponibili sono circa 4mila: nei soli settori di Tribune, Poltrone Gold e Kid Stand, quest’ultimi in esaurimento. Già sold out, invece, oltre alle Curve Bulgarelli e Bulgarelli, anche i distinti, terminati proprio ieri. Vero è che al Dall’Ara troveranno certamente posto tanti tifosi nerazzurri, come consuetudine vuole quando qui e altrove arrivano le big. E lo è altrettanto che nel girone di andata il Bologna ha ospitato solo l’Atalanta, tra le prime della classe, dal momento che tutte le big sono attese sotto le Due Torri nel ritorno. Lo è altrettanto, però, che si viaggia verso il primo tutto esaurito della stagione e che questo capita non a caso nel momento migliore del Bologna da parecchi anni a questa parte,a parto l’anno del Covid, che eccezione resta, dati e classifiche alla mano. Il Bologna e Bologna credono finalmente che questo possa essere l’anno del salto di qualità, quello in cui si gioca per un obiettivo ambizioso: l’Europa, e poco importa per ora se questo sia legato anche a penalizzazioni e vicende giudiziarie ancora in via di sviluppo. Il Bologna gioca, vince ed emoziona. E la stagione in corso è percepita come un’occasione da non perdere: infatti nessuno vuole perdersi questo Bologna al Dall’Ara. Specie contro l’Inter. E il discorso vale pure per i tifosi nerazzurri, che il 27 aprile scorso, proprio sotto le Due Torri, persero l’occasione del sorpasso al Milan e lo scudetto. Allora, fu sconfitta bruciante per gli ospiti, segnata dalla papera di Radu e dal gol di Sansone. Sconfitta che ha lasciato il segno e che i nerazzurri non hanno dimenticato, se è vero che all’andata si sono vendicati con un pesantissimo 6-1.

Domenica, sarà il Bologna a cercare la vendetta sportiva. Quello di aprile era un match che contava più per l’Inter, ma i rossoblù non fecero sconti. Questa volta, la sfida conta per entrambe: perché l’Inter, seconda, ha 5 punti di vantaggio sulla prima esclusa dalla Champions e il Bologna è in corsa per il settimo posto che potrebbe significare Conference League, se l’Inter dovesse poi vincere la Coppa Italia. E allora i sogni del di gloria passano dal fermare l’Inter prima di tifare per lei in Coppa.

Marcello Giordano