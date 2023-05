La President batte Chiavari e saluta in bellezza

PRESIDENT

PRESIDENT : Akmalov, Campolongo, Calesini, Cecconi 1, Moscardino, Martelli, Marciano 3, Belfiori 1, Mengoli 2, De Simon, Andrè, Parisi 2, Bergamini. All. Risso.

CHIAVARI NUOTO: Merano, Dellacasa 1, Mangiante, Antonucci, Fondelli 1, Biallo 2, S. Botto, Chiavaccini 3, Raineri, G. Botto, Perongini 1, Lanzi, Dinu. All. Dinu.

Arbitri: Doro e Grillo.

Note: parziali 3-3, 3-2, 2-1, 1-2.

La President Bologna saluta il suo pubblico con una vittoria. Nella penultima sfida del girone Nord di serie A2, la formazione di Marco Risso batte Chiavari e centra la seconda vittoria consecutiva. Primo quarto di equilibrio, poi piano piano Belfiori e compagni prendono la testa del match, allungano nella terza frazione di gioco e poi avanti 9-6 resistono al tentativo di rimonta del Chiavari nel finale dell’ultima frazione di gioco.

Sabato prossimo la President chiude con l’ultima sfida della stagione a Sori, ma la salvezza è da tempo in tasca per una squadra che ha visto la conferma dei senatori e la crescita dei tantissimi giovani in organico. La conferma arriva anche dagli ottimi risultati del settore giovanile, con l’Under 18 che supera la Florentia 12-5 e si qualifica come prima alle semifinali scudetto.

Le altre gare: Padova-Sori 6-11, Lavagna-Torino 13-16, Imperia-Brescia 7-22, Camogli-Como 14-8, Metanopoli-Arenzano 9-7.

La classifica: Camogli 60, Torino 54, Brescia 46, Sori 42, Como 38, Lavagna 33, President Bologna 26. Chiavari 23, Arenzano 21, Metanopoli e Plebiscito Padova 15, Imperia 1.

Filippo Mazzoni