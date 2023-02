La President cade con l’Arenzano

RARI N. ARENZANO

14

PRESIDENT BOLOGNA

6

RARI NANTES ARENZANO: Graffigna, Pedrini 3, Olmo, Lottero, Ghillino 2, Recagno 1, Ferrari, Ricci, Delvecchio 2, Corelli 2, Bragantini 1, Valle 3. All. Patchaliev.

PRESIDENT BOLOGNA: Akmalov, Campolongo, Calesini, Magalotti, Andre’, Martelli, De Nardis, Belfiori 2, Mengoli, De Simon 4, Gennari, Parisi, Bergamini. All. Risso. Arbitri: Fusco e Doro.

Note: Parziali 3-0, 3-3, 4-1, 4-2.

Una President rimaneggiata tiene bene il campo per due quarti, ma alla fine cede in casa dell’Arenzano. Troppe e troppo importanti le assenze in casa bolognese per riuscire a controbattere alla prestazione offerta dalla formazione di casa.

Altre gare: Brescia-Sori, Chiavari-Imperia, Lavagna-Camogli, Torino-Metanopoli, Como-Plebiscito Padova. Classifica: Camogli 36, Torino 30, Sori 24, Como e Brescia 22, Lavagna 21, Chiavari 16, Arenzano 15, President 14, Metanopoli Milano 9, Padova 6, Imperia 1.