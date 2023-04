La President si gioca una fetta di salvezza

Decisiva sfida per la President che alle 17,30, alla Longo, affronta Padova. Battere i veneti, garantirebbe alla formazione di Risso di guadagnarsi, con largo anticipo la certezza della permanenza in A2 con due turno di anticipo. Con Imperia retrocesso la formazione bolognese cerca di lasciarsi alle spalle penultimo e terzultimo posto per evitare i playout. President che può giocare per due risultati su tre. Un pari terrebbe Padova a -5.

Le altre gare: Brescia-Camogli, Torino-Chiavari, Como-Lavagna, Arenzano-Imperia, Sori-Metanopoli Milano.

La classifica: Camogli 57, Torino 48, Brescia 40, Sori 36, Como 35, Lavagna 33, Chiavari 23, President Bologna 20, Arenzano 18, Plebiscito Padova 15, Metanopoli 12, Imperia 1.