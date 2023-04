"La prima Atalanta cominciò così"

"Sa cosa le dico? Che questa squadra mi ricorda molto la prima Atalanta, quella che con Sartori avviò un percorso che poi l’ha portata in Champions League". Se Marco Vacchi nel suo vaticinio dimostrerà la stessa lungimiranza che ebbe da fondatore di un colosso industriale come la Ima, a Casteldebole sono in una botte di ferro. "Oggi ci divertiamo – dice Vacchi –. Ed erano anni che non succedeva. Abbiamo sempre detto che il primo obiettivo doveva essere quello di competere con club del calibro di Fiorentina, Torino e Sassuolo ed è quello che sta accadendo. Forse non siamo attrezzati per andare in Conference League subito, però sarebbe importante fare un’annata di livello".

La spiegazione è semplice: "Se ogni volta fai stagioni in cui resti nelle retrovie il proprietario si abitua all’idea di cedere sempre i migliori per fare cassa. Se cominci a ottenere sportivi di un certo rilievo allora in Saputo può crescere l’ambizione ad investire". Nell’attesa, un plauso a Thiago e ai dirigenti rossoblù: "Tutti a Casteldebole hanno fatto un grande lavoro".