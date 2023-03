La prima avversaria dell’Aquila sarà Torino

Ritrovato il morale, centrato l’obiettivo playoff, adesso la Fortitudo prova a ritrovare anche la condizione fisica di tutto l’organico. L’esordio di Miha Vasl è stato positivo, ma ha confermato come lo sloveno abbia un minutaggio limitato e che la sua condizione non possa che migliorare. Oggi alla ripresa degli allenamenti si dovrà lavorare sulla solita gestione delle problematiche di Marcus Thornton, e non solo, ma si cercherà di riavere a disposizione Matteo Fantinelli. Si guarda con grande attenzione al recupero del capitano dalla lesione di primo grado di uno dei muscoli otturatori del bacino di destra, con la speranza di averlo in campo già domenica, al PalaDozza alle 18 con Torino nella prima sfida della fase ad orologio. Il sesto posto ha portato la Fortitudo ad essere inserita nel girone Blu, che annovera le quarte, quinte e seste dei gironi Rossi e Verdi, con i punti guadagnati. Lo stesso faranno le squadre del girone Verde che si portano dietro i punti della prima parte di stagione per una classifica che al via della seconda fase vede Torino, Urania Milano e Cividale 6; Udine 4, Fortitudo Flats Service Bologna 2, Piacenza 0.

La fase ad orologio prende il via domenica con la Fortitudo attesa dal confronto interno con Torino, per poi proseguire il 9 a Piacenza, e chiudere in casa con l’Urania Milano. Al momento la Lega Pallacanestro ha ufficializzato solo le prime 2 giornate, nei prossimi giorni dovrebbe diramare anche le altre 4 giornate che completeranno la seconda fase che si concluderà il 7 maggio e che decreterà la griglia finale dei playoff (dal 13 maggio).

Oggi parte la prevendita dei biglietti per la partita con i piemontesi. I tagliandi saranno acquistabili sia allo Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket. Gli abbonamenti saranno validi per le tre sfide della seconda fase. Per la gara di domenica, multa di 450 euro.

Filippo Mazzoni