"La prima opzione resta Rivero"

Un solo visto, per uno straniero, nella prima fase. L’UnipolSai segue con attenzione Raul Rivero che, ormai da una decina d’anni, è il lanciatore Fortitudo. "Dopo l’infortunio in Italia – dice Bissa –, si è fatto male in patria. E’ stato operato, ma ora sta bene. E’ un professionista serio, molto legato al mondo Fortitudo. Siamo in contatto con lui. Se si sentirà all’altezza ce lo dirà. Come altrettanto chiaramente, farà se non dovesse recuperare al meglio". Raul resta la prima opzione, ma Christian Mura avrà come sempre piani di riserva.