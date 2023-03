La Primavera alle 11 ospita il Napoli

Prove generali di ‘Viareggio’ per la Primavera rossoblù, che oggi in campionato alle 11 ospita il Napoli (diretta su Sportitalia) per riannodare il filo coi punti che si è spezzato da due partite. Frosinone e Milan sono state due battute d’arresto impreviste per una squadra che aveva cominciato il 2023 a passo di corsa.

Ottavi con 37 punti in una classifica che resta molto corta, i ragazzi di Vigiani voglio rialzarsi in vista del debutto al Torneo di Viareggio, in programma martedì. Di fronte c’è il Napoli di Frustalupi, che dopo il successo col Cagliari è salito a 24 punti e vuole lasciarsi alle spalle i bassifondi.