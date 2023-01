La Primavera di scena alle 16.30 a Torino

Dimenticare, e in fretta, il ko contro l’Atalanta: il Bologna Primavera, dopo la sconfitta di settimana scorsa in casa, affronta quest’oggi il Torino, seconda forza del campionato. Alle 16.30 di questo pomeriggio, al Silvio Piola di Vercelli, i rossoblù di Vigiani cercheranno di ricucire il distacco sulle prime delle classe, mentre i granata di Scurto proveranno a rimanere agganciati alla capolista Roma. Qualche problema di formazione per il tecnico del Bologna, che dovrà fare a meno di Mazia e di Stivanello, oltre che di Amey e Pyyhtia ormai considerati parte del gruppo dei ‘grandi’. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia Solo Calcio.