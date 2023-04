La Primavera di Vigiani a Empoli, ma i playoff restano lontani

di Giacomo Guizzardi

Si prospetta un fine settimana cruciale per le sorti delle formazioni giovanili del Bologna. Ad aprire il weekend la Primavera di Vigiani, che sul campo ‘Petroio’ di Vinci scenderà in campo questo pomeriggio, alle 15, contro i padroni di casa dell’Empoli.

L’obiettivo stagionale, i playoff, sono ora lontani sette punti, e una mancata vittoria (che il Bologna non trova da sette gare) contro gli azzurri decreterebbe la fine del sogno di avanzare alla fase finale del campionato.

I 39 punti dei rossoblù, dovuti anche agli ultimi due mesi di blackout in termini di prestazioni e di risultati, rappresentano un rimpianto: la formazione di Vigiani poteva fare meglio.

La gara di oggi, che non vedrà tra i protagonisti Raimondo, squalificato, e Mazia e Wallius, infortunati, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Va a caccia di punti anche l’Under 18, che a sei turni dalla fine mette nel mirino il secondo posto del Lecce, distante due sole le lunghezze.

Avversario di giornata il Cesena, domani ospite al Biavati alle 15,30. Iniziano invece i playoff per le formazioni Under 17 e Under 16 dei rossoblù: la squadra allenata da Biavati, e Campione in carica dopo il successo nello scorso giugno in finale, è attesa dalla gara valide per il primo turno playoff contro la Reggina.

La squadra calabrese, che ospiterà il Bologna domani alle 12.15, ha conquistato il terzo posto nel suo girone e sogna di avanzare.

Gara casalinga per il Bologna Under 16 di Luca Sordi, che nel turno playoff ospita la Ternana, alle 11.30 di domani al Cavina. Gara secca, come per i colleghi più grandi. Soddisfazioni per Pessina, Castaldo e Tsioungaris: i tre giocatori classe 2007 sono stati convocati dalle Nazionali italiana e greca per il Torneo di Sviluppo Uefa, in programma a inizio maggio.

Per il settore giovanile rossoblù, sotto gli occhi del patron, Joey Saputo, un periodo ricco di appuntamenti per confermare nel migliore dei modi il valore della società.