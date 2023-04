La Primavera di Vigiani aspetta la Sampdoria

Sampdoria ultima spiaggia? Il Bologna spera di no: ma la gara delle 15, a Casteldebole, sembra essere

l’ultima occasione utile per la Primavera rossoblù per rimanere agganciata al treno playoff. I ragazzi di Vigiani, dopo le cinque sconfitte nelle ultime sei gare, affrontano i blucerchiati di Tufano. La Samp, a 38 punti come il Bologna, viene da quattro risultati utili di fila e vuole continuare con questo ritmo: la zona playoff dista cinque punti, ma tra la decima posizione del Bologna e il Sassuolo sesto ci sono altre tre squadre.

Buone notizie dal fronte infermeria per Vigiani: dopo avere recuperato Amey, saranno a disposizione anche Gasperini e Bagnolini, quest’ultimo dopo parecchi mesi di assenza. Difesa blindata: basterà? Oggi il responso. Il Bologna spera di non perdere quello che, a tutti gli effetti, rappresenta l’ultima chance.

Giacomo Guizzardi