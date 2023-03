La Primavera di Vigiani mette il Milan nel mirino

Dopo il pesante stop di venerdì pomeriggio contro il Frosinone (0-2), formazione neopromossa che ha saputo ingabbiare i rossoblù sia all’andata sia al ritorno, il cammino del Bologna Primavera prosegue, e vede nella sfida contro il Milan la prossima tappa.

I rossoneri, attesi quest’oggi dalla trasferta a Cagliari, ospiteranno i ragazzi di Vigiani il prossimo weekend: se per il Milan di Abate in ballo ci sono punti utili per la salvezza, il Bologna andrà invece a caccia di un modo per rientrare nella zona playoff, dopo che il ko contro il Frosinone ha fatto momentaneamente scivolare i rossoblù in settima posizione.

L’occasione per rifarsi è propizia: Vigiani conta di portare a casa i tre punti.