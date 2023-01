La Primavera di Vigiani trova l’Atalanta

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari nuovo match casalingo per il Bologna Primavera che, alle 13, affronta a Casteldebole l’Atalanta. I rossoblù, settimi, ospitano i bergamaschi, che in questa stagione sono partiti col freno a mano tirato: terzultimo posto per gli uomini di Fioretto, che in estate ha sostituito Brambilla. Il Bologna di Vigiani, ancora imbattuto in questo 2023, può sfruttare l’impegno di oggi per scalare altre posizioni in classifica, soprattutto alla luce degli stop di Juventus e Torino, fermate da Frosinone e Udinese. Con Bagnolini out toccherà ancora a Franzini prendere il posto tra i pali del Bologna: diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Giacomo Guizzardi