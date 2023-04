La Primavera oggi in casa della Juve

Torna in campo, due settimane dopo l’ultima volta, il Bologna Primavera, che alle 16.30 di oggi sarà di scena a Torino per affrontare la Juventus, distante solo due punti in classifica dai rossoblù. I ragazzi di Vigiani, reduci da tre sconfitte di fila, avranno l’occasione quest’oggi di sorpassare i bianconeri di Montero, riavvicinandosi alle zone nobili della classifica. All’andata finì 4 a 2 in favore dei rossoblù, che oggi (in diretta su Sportitalia) proveranno a ripetersi: out Bagnolini, Amey e Mmaee, Vigiani sogna l’impresa a Torino.