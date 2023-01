La Primavera riparte in bianco

Poteva andare meglio la prima gara del 2023 del Bologna Primavera: la truppa di Vigiani, impegnata al ‘Ricci’ di Sassuolo contro i neroverdi di Bigica, sono tornati a casa con un punticino in tasca dopo avere concluso la gara sullo 0 a 0. Tra i protagonisti in positivo il portiere dei rossoblù, Bagnolini, autore di un paio di interventi, soprattutto sullo scatenato Bruno, che hanno tenuto ancorati gli ospiti alla gara.

Decisamente diverso l’impatto di Raimondo: il centravanti, per il quale potrebbero aprirsi spazi anche in prima squadra visti i recenti infortuni, ha cestinato dopo una manciata di secondi l’occasione che avrebbe regalato un vantaggio lampo ai suoi, finendo per scomparire tra le pieghe di una partita non semplice e concludendo il suo pomeriggio venendo ammonito dopo avere calciato il pallone in preda alla frustrazione, dopo un fischio dell’arbitro Sacchi. Senza Pyyhtia, ormai elemento della formazione di Motta, il Bologna di Vigiani si è aggrappato ai polmoni dell’inesauribile Rosetti, colonna del centrocampo rossoblù. Con un Raimondo da ritrovare, anche da un punto di vista personale, Vigiani si coccola il classe 2005.

Giacomo Guizzardi