La Rari di Posterivo a Trieste per riprendere la corsa salvezza

Ultima sfida del girone di andata per la Rari Nantes Bologna che alle 18,30 scende in vasca a Trieste. Chiuso il trittico di sfide impossibili con il confronto con la Sis Roma, la formazione di Andrea Posterivo, affronterà quella che è la quinta forza, con la voglia di lottare e di tornare a sorridere. Trieste è organico di grandissima qualità che in questa prima parte sta confermando le potenzialità di una squadra creata per primeggiare. Per Veronica Perna e compagne sarà l’occasione per scendere in vasca con la voglia di tornare a conquistare importanti punti salvezza. "Cercheremo di chiudere il girone di andata nel migliore dei modi – conferma coach Andrea Posterivo – Trieste è un vasca difficile, loro sono sicuramente una squadra molto buona. Sulla carta sono favorite, ma noi, da qui alla fine del campionato, abbiamo obbligo di provarci su tutti i campi". Direzione di gara affidata a Braghini e Petrini.

Le altre gare: Bogliasco-Florentia, Como-Acireale, Roma-Catania, Rapallo-Padova (181).

La classifica: Roma 24, Padova, Catania 21, Rapallo 15, Trieste 12, Acireale, Florentia, Como e Bogliasco 6, Rari Nantes Bologna 3.