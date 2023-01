La Rari Nantes ci prova con Repetto Ma Roma è più forte

RARI NANTES

5

SIS ROMA

15

RARI NANTES : Sesena, Repetto 2, Perna 1, Lekness, Mazzia, Toselli, Morselli 1, Lepore, Marchetti, De Vincentis 1, Altamura, Toth, Guidoreni. All. Posterivo

SIS ROMA: Eichelbergher, Misiti 1, Galardi 3, Carosi, Giustini 3, Aprea, Picozzi 3, Tabani 3, Nardini 1, Di Claudio, Cocchiere 1, De Luca, Galbani. All. Capanna Arbitri: Romolini e L. Bianco

Parziali: 1-2, 1-7, 2-3, 1-3.

Sconfitta con l’onore delle armi per la Rari Nantes Bologna che cede in casa alla capolista Sis Roma. Se il successo della formazione giallorosso era sulla carta da mettere in preventivo, le ragazze di Andrea Posterivo hanno lottato, con impegno e determinazione offrendo una prestazione positiva. La diversità di valore tra le due squadre era evidente, ma Veronica Perna e compagne ci hanno provato riuscendo a tratti a dire la loro. Le doppietta di Repetto e i centri personali di Perna, Morselli e De Vincentiis sono il coronamento di azioni collettive. Chiuso con la Sis il trittico di sfide impossibili, adesso in casa Rari Nantes ci si prepara a scendere in vasca a Trieste sabato prossimo nell’ultima giornata del girone di andata, prima di affrontare, tutto d’un fiato un inizio di girone di ritorno determinante per la sorte della stagione della Rari Nantes.

Le altre gare: Brizz Acireale-Rapallo 9-11, L’Ekipe Orizzonte Catania-Bogliasco 11-8, Plebiscito Padova- Trieste 11-8, Florentia-Como 7-6.

La classifica: Sis Roma 24, Catania 21, Padova 20, Rapallo 15, Trieste 12, Acireale, Como Nuoto e Bogliasco 6, Rari Nantes Florentia 5 e Rari Nantes Bologna3.