La Rari Nantes fa sua la sfida salvezza con Como De Akker, stop contro Savona: domani c’è Anzio

Molto bene al femminile, con la Rari Nantes che vince la sfida salvezza con Como e fa un primo fondamentale passo per guadagnarsi la permanenza in A1, decisamente meno al maschile dove arrivano solo sconfitte. Il weekend delle formazioni bolognesi di pallanuoto è andato a due velocità diverse. Nella seconda giornata di ritorno di A1 femminile, la Rari Nantes schianta Como al termine di una prestazione maiuscola, imponendosi 13-3. Poker di Altamura, doppiette personali di Lekness e Perna, e centri personali di Repetto, Mazzia, Lepore, Marchetti e De Vincentiis, ma splendida prova d tutto il gruppo con una super prestazione di Sesena (foto) che blocca per due quarti l’attacco lombardo.

In A1 maschile cade invece la De Akker sconfitta 9-14 dal Savona. Ai ragazzi di Mistrangelo non bastano le reti di Spadafora (2), Kadar, Guerrato, Milakovic (2), Alfonso (2) e Manzi. Un ko da lasciarsi presto alle spalle e ripartire con rinnovato entusiasmo domani in casa dell’ Anzio, in un vero e proprio spareggio playout. Sconfitta, in A2 maschile, anche per la President. La formazione di Marco Risso cede 9-8 nella vasca del Chiavari che resiste al tentativo di rimonta finale dei bolognesi a cui non bastano le doppiette di Marciano, Parisi e De Simon e i centri personali di Cecconi e Gennari per riacciuffare almeno il pari. Non va bene nemmeno alle due formazioni maschili di serie C. Dopo le rispettive vittorie all’esordio, la Rari Nantes cede in casa allo Jesi per 5-9, la Persicetana perde con Tolentino per 4-11.