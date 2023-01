La Rari Nantes parte bene, ma cede alla distanza Il girone d’andata si conclude con l’ultimo posto

14

RARI NANTES BOLOGNA

9

PALLANUOTO : Sparano, Vomastkova, De March 1, Sblattero, Marussi 1, Cergol 5, Klatowski 2, Colletta 2 Bozzetta, Vukovic 2, Riccioli, Santapaola 1, Ingannamorte. All. Zizza.

RARI NANTES BOLOGNA: Sesena, Repetto 2, Perna 1, Lekness 1, Mazzia, Redaelli, Morselli, Lepore, Marchetti 1, De Vincentiis 1, Altamura 3, Toth, Allotta. All. Posterivo.

Arbitri: Braghini e Petrini.

Note: parziali 4-3, 1-0, 4-4, 5-2.

Si chiude con una nuova sconfitta il girone di andata della Rari Nantes Bologna.

La formazione di Andrea Posterivo, parte bene, portandosi avanti 0-2 e poi 1-3, prova a resistere, ma poi alla fine cede in casa del Trieste.

Avanti nella prima parte della sfida, sempre a stretto contatto nei due tempi centrali, Veronica Perna e compagne hanno ceduto alla distanza, subendo un decisivo parziale di 5-2 nell’ultima frazione di gioco.

Sabato prossimo a Rapallo, comincia un girone di ritorno in cui le bolognesi cercheranno di cambiare marcia e risalire la classifica. Non c’è il tempo per tirare il fiato.

Le altre gare: Bogliasco-Florentia 9-3, Como-Acireale 13-8, Sis Roma-Catania 10-5, Rapallo-Plebiscito Padova (18 gennaio).

La classifica: Roma 27; Plebiscito Padova e Orizzonte Catania 21; Rapallo e Trieste 15; Como e Bogliasco 9; Acireale e Rari Nantes Florentia 6; Rari Nantes Bologna 3.