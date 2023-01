La Rari Nantes riparte con Roma

Dopo un mese di sosta la Rari Nantes B torna in vasca. Alle 15.30, alla piscina Sterlino, le rarigirls ospitano nell’ottava giornata la capolista Sis Roma. Sfida sulla carta impossibile per Veronica Perna e compagne contro quella che è l’unica squadra ancora a punteggio pieno. Le romane, imbottite di giocatrici della nazionale italiana e di elementi di grande qualità, hanno messo a segno un filotto perfetto con 7 successi in altrettante partite. "Dopo il Plebiscito Padova, l’Orizzonte Catania, chiudiamo con la Sis Roma il ciclo delle partite complesse, da affrontare con l’entusiasmo di chi vuole imparare dal meglio che c’è in Italia – conferma coach Andrea Posterivo – Non saremo al completo per via di qualche infortunio in via di risoluzione e da questo punto di vista la pausa natalizia è stata salutare, così come il common training con il Bayern Uerdingen, svolto prima di Natale, che ci ha permesso di riempire un mese senza partite ufficiali".

La classifica: Sis Roma 21, Padova e Catania 18, Trieste e Rapallo 12, Acireale, Como Nuoto e Bogliasco 6, Rari Nantes Bologna e Rari Nantes Florentia 3.

Filippo Mazzoni